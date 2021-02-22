Китай доставил на космодром ракету для запуска первой космической станции

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Чанчжэн-5-би" (CZ-5B) для запуска базового модуля "Тяньхэ" первой национальной космической станции Китая прибыла на космодром Вэньчан в китайской провинции Хайнань. Об этом в понедельник сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, в ближайшее время специалисты космодрома начнут монтаж оборудования и подготовку ракеты и базового модуля к запуску. После этого они проведут испытания ракеты-носителя и стартового оборудования. Как отмечает агентство, подготовка к запуску ведется согласно расписанию.

Как сообщалось ранее, одновременно с этим к запуску готовят грузовой корабль "Тяньчжоу-2".

В общей сложности для строительства первой национальной орбитальной станции Китай в ближайшие два года планирует осуществить 11 запусков. После выведения на орбиту базового модуля Китай запустит грузовой корабль "Тяньчжоу-2" и пилотируемый аппарат "Шэньчжоу-12". Его экипаж проработает на орбите несколько месяцев, после чего к станции будут запущены еще один "грузовик" "Тяньчжоу-3" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" со вторым экипажем.

Структура станции

Станция будет построена на низкой орбите на высоте от 340 до 450 км и проработает, как ожидается, более 10 лет. Она будет способна принимать на постоянной основе трех космонавтов и до шести при смене экипажа. Станция будет иметь Т-образную форму, с базовым модулем "Тяньхэ" в середине и двумя пристыкованными по обе стороны лабораторными модулями. Вес каждого лабораторного модуля составит свыше 20 тонн, общий вес станции - 66 тонн.

"Жилой объем" базового модуля составит около 50 куб. м, а общий объем станции вместе с лабораторными модулями - 110 куб. м. Основной модуль будет иметь три стыковочных узла, а также шлюз для выхода в открытый космос и проведения экспериментов вне станции. Первый лабораторный модуль - "Вэньтянь" - будет в основном использоваться для научных и технологических экспериментов, а также как рабочее и жилое пространство, командный отсек в случае необходимости и как укрытие в чрезвычайных ситуациях. Модуль планируется оснастить специальной камерой для выхода в космос и механической рукой для работ вне станции. Второй лабораторный модуль - "Мэньтянь" - будет функционально схож с первым.