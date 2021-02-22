Корабль "Союз МС-17" будет перестыкован для обеспечения выхода в открытый космос

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Перестыковка пилотируемого корабля "Союз МС-17" с модуля МКС "Рассвет" к "Поиску" необходима для проведения выхода в открытый космос. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Он уточнил, что перестыковка запланирована на 19 марта, в ближайшее время члены экипажа начнут подготовку к ней. "В первую очередь она обусловлена необходимостью проведения выхода в космос для завершения подготовки к отстыковке модуля "Пирс", - написал Кудь-Сверчков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Космонавт напомнил, что в будущем на место "Пирса" будет пристыкован многофункциональный лабораторный модуль "Наука".

"Для работ в космосе в качестве шлюзового отсека планируется использовать модуль "Поиск". Наиболее рационально (в части действий экипажа) и безопасно (в части парирования возможных нештатных ситуаций при обратном шлюзовании), выполнение ВКД (внекорабельной деятельности), когда в качестве резервного шлюза используется переходный отсек модуля "Звезда", - добавил Кудь-Сверчков, пояснив, что в апреле к модулю "Рассвет" причалит пилотируемый корабль "Союз МС-18".

Ранее российские космонавты выходили в открытый космос из стыковочного отсека "Пирс", в этом году он будет затоплен перед запуском "Науки", поэтому теперь они будут использовать выходной люк малого исследовательского модуля "Поиск", как в ноябре 2020 года.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.