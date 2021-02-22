NASA продемонстрировало видеозапись посадки марсохода Perseverance

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали видеозапись, сделанную во время посадки марсохода Perseverance ("Настойчивость") на Красную планету. Она была продемонстрирована в понедельник на брифинге, транслировавшемся на сайте NASA.

На кадрах видеозаписи запечатлены все этапы спуска аппарата на Марс, начиная с момента раскрытия парашюта в атмосфере Красной планеты и заканчивая отделением посадочного модуля после того, как Perseverance коснулся поверхности планеты. Представитель NASA пояснил, что запись велась при помощи четырех видеокамер, две из которых установлены на самом марсоходе, одна - на посадочном модуле, еще одна - на внешнем кожухе, к которому крепился парашют.

Представитель команды специалистов ведомства указал, что в NASA рассчитывали также с помощью установленного на марсоходе микрофона получить аудиозапись момента его посадки на Красную планету. Однако сделать этого не удалось.

Марсоход Perseverance в минувший четверг осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что их в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Красной планеты. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.