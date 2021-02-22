Марсоход Perseverance передал первые звуки, записанные на поверхности Марса

ТАСС, 22 февраля. Пятый марсоход NASA успешно записал и впервые передал на Землю звуки с поверхности Марса. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен в рамках онлайн пресс-конференции, проходившей в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Пятый марсоход NASA совершил посадку на поверхности Марса в прошлый четверг. Как отметили в NASA, ближайший месяц планируется потратить на проверку всех систем и научных инструментов Perseverance, после чего марсоход начнет изучение пород на дне кратера Йезеро. В это же время ученые планируют запустить первый марсианский вертолет Ingenuity, если он пройдет все предполетные проверки.

"Мы уже получили десятки новых фотографий и первые звуки, записанные на поверхности Марса. Все эти данные полностью открыты для публики. Они уже были или будут в ближайшее время опубликованы на наших веб-сайтах. Я надеюсь, что они заинтересуют не только ученых, но и музыкантов и художников, которые, к примеру, смогут использовать первые реальные звуки с Марса в своем творчестве", - заявил Цурбухен.

Как добавил руководитель проекта по видео и аудиозаписи процесса посадки марсохода Дэйв Груэл, роверу не удалось записать звук во время посадки из-за проблем программного характера, помешавших установлению контакта между микрофоном и устройством, которое отвечает за преобразование аналоговых сигналов в цифровые данные. По его словам, инженеры NASA исключили возможность появления проблем аппаратного характера в работе микрофона.

Поиски марсианской жизни

В декабре 2012 года представители NASA объявили, что инженеры агентства создадут еще один марсоход, пятый по счету. Ему предстояло стать своеобразным наследником ровера Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Новый аппарат, получивший неофициальное имя "Марс-2020" и официальное имя Perseverance ("Настойчивость"), был выведен в космос в конце июля 2020 года.

С технической точки зрения пятый марсоход NASA - полный наследник Curiosity, что заметно удешевило и ускорило сборку ровера, стоимость которого оценивается космическим агентством в $2,46 млрд. Главной задачей Perseverance будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

Для этого Perseverance будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный шкаф, установленный на его борту. Запасенные в нем минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА, MSR, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.