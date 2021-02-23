Рогозин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Современные ракетные вооружения России смогут дать ответ любой группе агрессоров. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в поздравлении с Днем защитника Отечества.

Видеообращение, опубликованное на сайте Роскосмоса, было записано на космодроме Восточный. "Это самый новый, самый красивый, самый современный космодром, и здесь работают тысячи людей, которые обеспечивают пуски ракет космического назначения. Это тоже защитники отечества, потому что понятно, что сегодня защита нашего отечества - это вопрос в том числе и наших ракетных вооружений, которые способны доставить ответ любому агрессору или группе агрессоров", - подчеркнул Рогозин.

Глава Роскосмоса напомнил, что ракеты космического назначения выполняют важную роль в пополнении группировки отечественных аппаратов - они выводят на орбиту спутники как социально-экономического, так и военного и двойного назначений.

"Искренне поздравляю всех тех, с кем мне суждено работать вместе, многие из них являются выходцами из Вооруженных сил РФ, из Космических войск. Я сегодня поздравляю наших гражданских специалистов, они такие же защитники отечества, потому что берегут сегодня мирное небо и мирный космос России, открывая дорогу в космос и отсюда - с Дальнего Востока", - добавил он, поблагодарив специалистов за работу и полную самоотдачу.

23 февраля ежегодно в РФ отмечается День защитника Отечества. Он был установлен федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.