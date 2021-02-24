На следующей неделе планируется герметизация первой трещины на МКС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские космонавты, которые находятся на Международной космической станции (МКС), могут на следующей неделе загерметизировать первую трещину, обнаруженную в переходной камере модуля "Звезда". Об этом сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров.

"На следующей неделе у нас планируется герметизация первой трещины", - сказал специалист ЦУП во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте NASA.

По его словам, еще одно место негерметичности (трещина номер три) будет проверено в четверг. В пятницу работы по исследованию возможных мест негерметичности завершатся.

Ранее космонавт Сергей Рыжиков доложил Центру управления полетами, что размер первой трещины не изменился. В январе руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что под подозрением есть еще одно место, которое может быть негерметичным. Для поиска утечки на корабле "Прогресс МС-16" на станцию был отправлен микроскоп.

Утром 15 октября 2020 года экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины - около 4,5 см. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.