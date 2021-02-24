Узловой модуль запустят к МКС в конце года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Запуск узлового модуля для Международной космической станции (МКС) запланирован на конец года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Важнейшим пуском будет отправка узлового модуля, который полетит в конце этого года", - сказал Рогозин в новом выпуске программы "Линия генерального", выложенном на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

Глава госкорпорации отметил, что этот модуль станет причалом для будущих стыковок, в том числе нового корабля "Орел", предназначенного для дальних экспедиций.

В ноябре замдиректора Департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев сообщил, что Роскосмос планирует запустить узловой модуль "Причал" в сентябре 2021 года.