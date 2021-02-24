Госкомиссия приняла решение о готовности "Союза-2.1б" к вывозу на стартовый стол Байконура

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту спутник "Арктика-М", к вывозу на стартовый стол Байконура в рамках подготовки к пуску. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1б" и ее установке на стартовом комплексе утром 25 февраля", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Старт запланирован на 28 февраля. Аппарат будет выведен на высокоэллиптическую орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" и разгонным блоком "Фрегат".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует запустить первый спутник "Арктика-М" в феврале 2021 года. По его словам, Роскосмос договорился с Росгидрометом проанализировать возможности того, чтобы первые два аппарата "Арктика-М" "не стали одиночками". Данные спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.