Ракету для запуска спутника "Арктика-М" установили на стартовый стол Байконура

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б", которая с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту спутник "Арктика-М", установлена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"В соответствии с решением Государственной комиссии ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Арктика-М" была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур", - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.

Старт запланирован на 28 февраля. Аппарат будет выведен на высокоэллиптическую орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" и разгонным блоком "Фрегат".

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует запустить первый спутник "Арктика-М" в феврале 2021 года. По его словам, Роскосмос договорился с Росгидрометом проанализировать возможности того, чтобы первые два аппарата "Арктика-М" "не стали одиночками". Данные спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ним территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.