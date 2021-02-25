Роскосмос одобрил решение о формировании холдинга космического приборостроения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет госкорпорации Роскосмос одобрил программу стратегических преобразований предприятий космического приборостроения и решение по формированию холдинга космического приборостроения на основе АО "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос). Об этом сообщила пресс-служба РКС.

"В согласовании программы участвовали Военно-промышленная комиссия России, Минфин России, Минэкономразвития России, Росатом, Роскосмос и другие организации ракетно-космической отрасли. Кроме этого, учтены приоритетные задачи развития радиоэлектронной промышленности России в области "космической" микроэлектроники", - говорится в сообщении.

В состав новой структуры космического приборостроения войдут 17 компаний, НИИ, КБ и сборочных производств, нацеленных на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения. Создание единой интегрированной структуры позволит реализовать единую техническую политику в области космического приборостроения, ускорить модернизацию основных фондов, уйти от дублирования работ.

Преобразование затронет компании, уже входящие в холдинг РКС, и другие смежные предприятия. На базе предприятий будут сформированы продуктовые и производственные центры компетенции, для которых планируется ввести новые единые отраслевые стандарты. Для координации работы и повышения эффективности взаимодействия все они будут работать в рамках единой цифровой среды.