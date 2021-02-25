Рогозин пригласил делегацию NASA посетить пилотируемый пуск на Байконуре в апреле

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с временно исполняющим обязанности главы NASA Стивеном Юрчиком. Об этом говорится в сообщении, распространенном госкорпорацией в четверг.

"Была затронута тема договоренностей о постоянном присутствии на МКС как российских, так и американских экипажей. В завершение беседы Дмитрий Рогозин пригласил делегацию NASA на космодром Байконур для посещения пилотируемого пуска в апреле 2021 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, стороны обсудили сотрудничество по теме изучения изменения климата при помощи космической техники. Рогозин рассказал о подготовке к запуску гидрометеорологического спутника "Арктика-М", который должен отправиться на орбиту 28 февраля, и поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance.

"Стороны обменялись приветственными словами, отметив взаимное удовлетворение уровнем сотрудничества между космическими ведомствами России и США в том числе по программе Международной космической станции и выразив надежду на расширение взаимодействия", - добавили в Роскосмосе.

Накануне Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к МКС в 2021 году состоится 9 апреля. По его словам, состав экипажа "Союза МС-18" будет международным. Ранее в NASA сообщили, что рассматривают возможность получения дополнительного места для американского астронавта на этом корабле. В Роскосмосе тогда заявили, что ожидают конкретных предложений по полету.