Данные о поведении животных на биоспутнике "Бион-М" передадут в режиме реального времени

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Аппаратура, которая позволит отслеживать поведение животных в режиме реального времени, будет установлена на биоспутник "Бион-М" номер 2. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс".

Как уточнили на предприятии, на космический аппарат будет установлена научная аппаратура "Теленаука", а также система высокоскоростной радиолинии (ВРЛ) производства АО "Российские космические системы". "Эта система предназначена для передачи в режиме реального времени информации о поведении животных на борту аппарата", - пояснили в пресс-службе.

В РКЦ также добавили, что внешний вид космических аппаратов "Бион-М" номер 1 и номер 2 существенно отличаться не будет.

"Бион" - серия отечественных космических аппаратов, предназначенных для проведения биологических исследований. В частности, ученых интересует воздействие на живые организмы радиации и невесомости. Основным объектом исследований в рамках проектов "Бион-М" являются мыши. Также на аппарате на орбиту должны отправиться мухи, растения и микроорганизмы.

Первый подобный аппарат под названием "Космос-605" был запущен еще в 1973 году. В 2013 году на орбите побывал первый спутник из серии "Бион-М". Тогда в космосе побывали мыши, монгольские песчанки, гекконы, улитки, растения и колонии различных микроорганизмов.