Virgin Galactic планирует в мае провести новые испытания космолета

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона намерена провести в мае очередные летные испытания в США космолета Unity серии SpaceShipTwo. Об этом говорится в корпоративной отчетности, опубликованной в четверг на сайте компании.

Ранее ожидалось, что старт состоится 13 февраля в штате Нью-Мексико. Он был отменен 12 февраля. В Virgin Galactic тогда отметили, что приняли решение "выделить дополнительное время на технические проверки".

Как следует из опубликованных в четверг документов, новый полет "намечен на май". Планируется, что в ходе испытаний в воздух над Нью-Мексико поднимется самолет-носитель с космолетом, прикрепленным к днищу. Во время полета Unity, на борту которого, как ожидается, будут два пилота, должен отделиться от самолета и запустить свой двигатель.

В декабре 2020 года аналогичные испытания завершились неудачно. Космолет, предназначенный для суборбитальных полетов, отделился от носителя и запустил свой двигатель, но заглушил его через секунду. Далее он совершил планирующий полет вниз и благополучно приземлился.

Согласно замыслу разработчиков, Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от носителя, проводит в полете более двух часов, он способен брать на борт до шести пассажиров. Им предоставляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.

Как следует из опубликованной корпоративной отчетности, Virgin Galactic планирует в конце марта представить новый космолет. В октябре 2020 года она приняла на работу двух пилотов, их стало восемь. В компании уточнили, что она в начале текущего года располагала более чем $660 млн. По итогам трех месяцев, завершившихся 31 декабря, убытки Virgin Galactic составили около $74 млн.