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Андрей Борисенко покидает отряд космонавтов

Он принял решение продолжить свою трудовую деятельность в одном из ведущих предприятий космической отрасли, сообщили в ЦПК
Андрей Борисенко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Андрей Борисенко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Космонавт Андрей Борисенко в возрасте 56 лет завершает работу в отряде космонавтов по состоянию здоровья. Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), распространенном в пятницу.

"Андрей Борисенко прекратил трудовое соглашение с ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" и освобожден от должности инструктора - космонавта - испытателя - начальника группы космонавтов отряда космонавтов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦПК, решение было принято на основании рекомендации Главной медицинской комиссии. "Андрей Иванович принял решение продолжить свою трудовую деятельность в одном из ведущих предприятий космической отрасли", - уточняется в сообщении.

Борисенко совершил два полета в космос. Он является 110-м космонавтом России и 519-м космонавтом мира. В общей сложности он находился на орбите 337 суток. Карьеру в ЦПК он начал в 2003 году.

Сейчас в отряд входят 29 космонавтов и четыре кандидата в космонавты.

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