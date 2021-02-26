Андрей Борисенко покидает отряд космонавтов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Космонавт Андрей Борисенко в возрасте 56 лет завершает работу в отряде космонавтов по состоянию здоровья. Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), распространенном в пятницу.

"Андрей Борисенко прекратил трудовое соглашение с ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" и освобожден от должности инструктора - космонавта - испытателя - начальника группы космонавтов отряда космонавтов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦПК, решение было принято на основании рекомендации Главной медицинской комиссии. "Андрей Иванович принял решение продолжить свою трудовую деятельность в одном из ведущих предприятий космической отрасли", - уточняется в сообщении.

Борисенко совершил два полета в космос. Он является 110-м космонавтом России и 519-м космонавтом мира. В общей сложности он находился на орбите 337 суток. Карьеру в ЦПК он начал в 2003 году.

Сейчас в отряд входят 29 космонавтов и четыре кандидата в космонавты.