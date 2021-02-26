Первый запуск спутников OneWeb с Восточного в 2021 году состоится 25 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный запланирован на 25 марта. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос).

В компании отметили, что все 36 космических аппаратов доставлены в аэропорт Игнатьево (Благовещенск) на самолете Ан-124-100. "27 февраля начнется их подготовка к запланированному на 25 марта запуску с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", - указывается в сообщении.

Специалисты космического центра "Восточный" (филиал ЦЭНКИ, входит в госкорпорацию "Роскосмос") доставили спутники на космодром. Ранее компания OneWeb сообщила, что запуск очередной партии ее спутников связи состоится в марте.

Роскосмос планирует осуществить в этом году восемь запусков по программе OneWeb с космодромов Байконур, Восточный и Куру. Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.