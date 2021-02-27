"Энергомаш" в 2021 году начнет автономные испытания частей двигателя для ракет "Ангара"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" (предприятие - разработчик ракетных двигателей) в 2021 году приступит к автономным испытаниям частей модернизированного двигателя РД-191М для ракет "Ангара". Об этом сообщил главный конструктор "Энергомаша" Петр Левочкин в эфире телепрограммы "Большой космос", размещенной в субботу на канале Роскосмоса в Youtube.

"Это серьезнейшая работа по перепроектированию двигателя РД-191М под ракету-носитель "Амур". В этом году, помимо выпуска конструкторской документации в полном объеме, мы должны приступить к автономным испытаниям и изготовить материальную часть первого доводочного двигателя", - сказал Левочкин.

Ранее гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил, что первый доводочный образец модернизированного двигателя РД-191М для ракет "Ангара" должен быть собран в конце 2021 года. При этом огневые испытания нового двигателя планируются на середину 2022 года.

Базовый РД-191 представляет собой однокамерный двигатель с вертикально расположенным турбонасосным агрегатом. Его разработка началась в конце 1998 года. Этот двигатель с дожиганием окислительного газа предназначен для семейства отечественных ракет-носителей "Ангара". Конструкция изделия основана на конструкции двигателей РД-170/171.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.