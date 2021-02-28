Госкомиссия допустила ракету "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М" к заправке и пуску

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести первый гидрометеорологический спутник "Арктика-М" на орбиту, к предстоящему в воскресенье запуску. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в Twitter.

"На Байконуре прошло заседание Госкомиссии, где принято решение о заправке ракеты "Союз-2.1б" топливом и времени пуска - 09:55:01 мск. В 06:25 началась заправка "пакета" (1 и 2 ступени) керосином", - сообщили в госкорпорации.

Ракета "Союз-2.1б" будет запущена с космодрома Байконур в 09:55 мск. Примерно через девять минут от третьей ступени ракеты отделится головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника. Выведение аппарата разгонным блоком займет более двух часов.

Космический аппарат "Арктика-М" создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина. Она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры. Срок активного существования аппарата составит семь лет.

Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два спутника, они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе ее апогея. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

Данные спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что вместе с Росгидрометом будут проанализированы возможности того, чтобы первые два аппарата "Арктика-М" "не стали одиночками".