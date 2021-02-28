Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и гидрометеорологического спутника "Арктика-М" успешно отделилась от третьей ступени.

"Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", -- сказал комментатор пуска. Выведение космического аппарата "Фрегатом" на целевую орбиту займет более двух часов.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур прошел штатно, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "Пуск штатно. Отделение головного блока и первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчетное время", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Космический аппарат "Арктика-М" создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина. Она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры. Срок активного существования аппарата составит семь лет.

Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы (ВГКС) "Арктика-М" должно входить два спутника, они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе ее апогея. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Эти спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.

Рогозин ранее сообщал, что вместе с Росгидрометом будут проанализированы возможности того, чтобы первые два аппарата "Арктика-М" "не стали одиночками".