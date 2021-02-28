Рогозин рассказал о метеоусловиях во время запуска "Союза-2" с Байконура

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ракета "Союз-2.1б" и система управления блестяще справились во время пуска, несмотря на плохие метеоусловия. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного "Союза-2" это было на самом пределе допуска по метеоусловиям", - написал Рогозин в своем Telegram-канале, подчеркнув, что ракета и система управления блестяще справились.

Ракета "Союз-2.1б" с первым гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" была запущена с космодрома Байконур в 09:55 мск. Выведение аппарата разгонным блоком займет более двух часов.

Аппараты серии "Арктика-М" обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Эти спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.