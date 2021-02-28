Запущенный с Байконура первый спутник "Арктика-М" успешно вывели на орбиту

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый гидрометеорологический спутник "Арктика-М", запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-2.1б", успешно выведен на рабочую орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"В соответствии с циклограммой полета после трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока "Фрегат" космический аппарат "Арктика-М" штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа "Молния" с высотой апогея 37 400 - 39 800 км, перигея 600 - 3 000 км соответственно и наклонением 63,30 градуса", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что "солнечные антенны и другие элементы раскрылись, связь с аппаратом установлена, он взят на управление". "Таким образом, положено начало развертыванию новой арктической орбитальной группировки России", - сообщил он

Ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур в 09:55 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутника отделился от третьей ступени ракеты.

Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два спутника, они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе ее апогея. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

Эти спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.