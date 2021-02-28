Рогозин объяснил, почему на ракете "Союз-2.1б" порвалась наклейка с эмблемой

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Наклейка с эмблемой запуска спутника "Арктика-М" на головном обтекателе ракеты-носителя "Союз-2.1б", успешно стартовавшей с Байконура в воскресенье, порвалась из-за ураганного ветра в день пуска. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Ураганный ветер и обледенение тому причины", - написал Рогозин в Twitter в ответ на соответствующий вопрос пользователя.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что состоявшийся штатный пуск куда важнее порвавшейся наклейки. Ранее он отмечал на своей странице в Twitter, что ракета "Союз-2.1б" и система управления блестяще справились во время пуска, несмотря на плохие метеоусловия "на самом пределе допуска".

Ракета "Союз-2.1б" с первым гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур в 09:55 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутника отделился от третьей ступени ракеты. Через 2 часа 10 минут разгонник штатно вывел аппарат на рабочую орбиту. "Арктика-М" взята на управление.

Ранее Рогозин сообщил, что за этот пуск пришлось волноваться больше, чем обычно, потому что ветер до 2 км был такой силы, что даже для "Союза-2" это было "на самом пределе допуска по метеоусловиям".