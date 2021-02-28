Астронавты NASA провели работы по подготовке к установке новых солнечных батарей на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Американские астронавты Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер в воскресенье во время выхода в открытый космос провели работы по подготовке к установке новых солнечных батарей на Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход астронавтов в открытый космос начался в 06:12 по времени Восточного побережья США (14:12 мск) в момент переключения их скафандров на автономное питание. Рубинс и Гловер находились за бортом МКС семь часов и четыре минуты. Они, в частности, подготовили основания для установки новых солнечных батарей. Ожидается, что их монтаж начнется позже в текущем году.

"Имеющиеся солнечные батареи работают нормально, но появились признаки их износа, как и ожидалось, поскольку они были рассчитаны на то, чтобы служить 15 лет. Первые солнечные батареи были установлены в декабре 2000 года, они обеспечивали станцию энергией более 20 лет", - отметили в NASA.

Планируется, что Рубинс снова совершит выход в открытый космос 5 марта. Ее напарником будет японский астронавт Соити Ногути. Они продолжат подготовку к установке новых батарей.

Сейчас на станции, помимо Рубинс, Гловера и Ногути, находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уокер.