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SpaceX отменила запуск ракеты-носителя примерно за полторы минуты до старта

Следующая возможность для запуска появится примерно через сутки

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX в воскресенье отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink за минуту и 24 секунды до запланированного старта. Трансляцию ведут на сайте компании.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был намечен на 20:37 по времени Восточного побережья США (04:37 мск). Диспетчер трансляции не уточнил, почему был отменен старт. Следующая возможность для запуска появится примерно через сутки.

Первая ступень носителя ранее использовалась при семи запусках. Сотрудники SpaceX намереваются в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.

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