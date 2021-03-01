Новый гендиректор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер вступил в должность

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Йозеф Ашбахер приступил в понедельник к исполнению обязанностей главы Европейского космического агентства (ЕКА). Об этом говорится в распространенном ЕКА заявлении.

"С сегодняшнего дня, 1 марта 2021 года, у ЕКА появился новый генеральный директор - доктор Йозеф Ашбахер, который приступил к исполнению обязанностей в штаб-квартире ЕКА в Париже (Франция)", - сообщило космическое агентство. В заявлении напоминается, что "в декабре 2020 года Совет ЕКА назначил Ашбахера следующим генеральным директором ЕКА сроком на четыре года". Он сменил на этом посту профессора Яна Вернера.

Новый глава ЕКА окончил Инсбрукский университет (Австрия) и с 1985 по 1989 год занимался исследованиями в Институте метеорологии и геофизики при данном университете. В 1990 году он пришел на работу в ЕКА. С 2006 возглавил программу спутникового мониторинга Copernicus. В 2014 году Ашбахер был назначен главой программы планирования и координации Европейского института космических исследований в Италии, где среди прочего отвечал за планирование программ ЕКА по наблюдению за поверхностью Земли.