СМИ: Китай готовит сверхтяжелую ракету для пилотируемой миссии на Луну в 2030 году

ПЕКИН, 1 марта. /ТАСС/. Китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует создать сверхтяжелую ракету-носитель для осуществления пилотируемой миссии на Луну ориентировочно в 2030 году. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times.

По данным издания, грузоподъемность аппарата, название которого не указывается, составит порядка 100 тонн - в четыре раза больше, чем у самой мощной китайской ракеты "Чанчжэн-5". Газета ссылается на бывшего главу CNSA Луань Эньцзе, по словам которого национальная лунная программа ставит перед КНР новые задачи по разработке гораздо более мощных технологий для запуска космических кораблей.

"Мы прорабатываем вопросы, касающиеся начала разработки тяжелой ракеты-носителя в ходе 14-й пятилетки (2021-2025)", - рассказал эксперт.

Как считают обозреватели издания, проект может быть официально запущен в ближайшие два года. Китайская академия технологий ракет-носителей не опровергла, но и не стала подтверждать эту информацию.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.

Ранее Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники проинформировала, что в текущем году она планирует осуществить как минимум 40 запусков и тем самым установить новый национальный рекорд.