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Космодром Восточный

Рогозин заявил, что строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно

Глава Роскосмоса объяснил это тем, что каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Каждая ракета требует собственного стартового комплекса, поэтому строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в очередном выпуске программы "Линия генерального". Выпуск программы опубликован в понедельник в Telegram-канале главы Роскосмоса.

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По словам главы госкорпорации, космодром будет развиваться всегда. "Он всегда будет строиться, потому что каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса", - сказал Рогозин в ответ на вопрос, когда космодром будет построен.

Первая очередь космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме пускового минимума инфраструктуры уже осуществлено шесть пусков.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичКосмодром Восточный
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