Рогозин заявил, что строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Каждая ракета требует собственного стартового комплекса, поэтому строительство на космодроме Восточный будет идти постоянно. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в очередном выпуске программы "Линия генерального". Выпуск программы опубликован в понедельник в Telegram-канале главы Роскосмоса.

По словам главы госкорпорации, космодром будет развиваться всегда. "Он всегда будет строиться, потому что каждая ракета требует своего собственного стартового комплекса", - сказал Рогозин в ответ на вопрос, когда космодром будет построен.

Первая очередь космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме пускового минимума инфраструктуры уже осуществлено шесть пусков.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.