Испытания прибора из Италии для обсерватории "Спектр-М" отложили на неизвестный срок

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Испытания прототипа итальянского прибора для проекта "Миллиметрон" (обсерватория "Спектр-М") на воздушном шаре отложены на неизвестный срок из-за пандемии. Об этом сообщила ТАСС замдиректора Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Лариса Лихачева.

Италия создала макет длинноволнового матричного спектрометра. В рамках испытания он должен был пролететь на воздушном шаре над северной территорией России со Шпицбергена.

"Они [испытания] не состоялись из-за пандемии", - отметила Лихачева, уточнив, что "сроки пока непонятные".

По словам замдиректора ФИАН, сроки испытания прототипа прибора будут зависеть от пандемии, поскольку с коллегами из Италии нужно встречаться и обсуждать проект, а пока это возможно только по видеосвязи.

Испытания прибора уже переносились. В июне прошлого года Лихачева сообщила ТАСС, что Итальянское космическое агентство не выделило средства ученому Паоло де Бернардису для запуска баллона, поэтому хорошее климатическое время было упущено. Тогда речь шла о переносе на 2021 год.

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе.

"Спектр-М" планируется запустить на расстояние 1,5 млн км, в район точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли.