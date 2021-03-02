Российские космонавты начали вести блог о своей подготовке

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Космонавты набора 2018 года начали вести блог о своей подготовке на сайте Роскосмоса и в соцсетях госкорпорации. Рассказывать о тренировках и отвечать на вопросы в марте будут космонавты-испытатели Алексей Зубрицкий и Константин Борисов.

"Сегодня знаменательный день - начинаются публикации нашего официального блога, в котором мы от первого лица будем рассказывать про профессиональную жизнь космонавта-испытателя", - говорится в первой публикации.

Космонавты будут рассказывать о впечатлениях от разных видов подготовки, про устройство пилотируемого корабля "Союз МС" и Международной космической станции. "Вас также ждут рассказы о занятиях по физподготовке, эмоции и ощущения, которые мы испытываем во время полетов на невесомость. Расскажем, насколько сильно хочется пить во время выживания в пустыне (самим очень интересно) и многое-многое другое", - отмечается в публикации.

Как уточнили космонавты, целью блога является создание прямого канала передачи интересных фактов о профессии космонавта в реальном времени. "Мы расскажем о том, как мы учимся, как нас оценивают специалисты Центра подготовки космонавтов, как поддерживаем свою спортивную форму, расставляем для себя приоритеты, чем дышим. И, конечно же, мы будем отвечать на ваши вопросы и освещать актуальные новости пилотируемой космонавтики", - поясняется в сообщении.

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор в космонавты был открытым, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы. Всего было 420 претендентов. 10 августа 2018 года были оглашены результаты 17-го отбора.

Восемь кандидатов в космонавты прошли общекосмическую подготовку, по итогам которой 24-25 ноября сдавали госэкзамены. Семь из восьми претендентов, прошедших общекосмическую подготовку, получили квалификацию космонавтов-испытателей по итогам госэкзаменов: Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин, Алексей Зубрицкий, Сергей Микаев, Кирилл Песков и Олег Платонов.