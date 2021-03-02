Орбитальный телескоп James Webb прошел все предполетные проверки

ТАСС, 2 марта. Специалисты NASA и компании Northrop Grumman завершили все предполетные температурные, вибрационные и электронные испытания орбитального телескопа James Webb, запуск которого намечен на октябрь этого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба NASA.

"Мы очень гордимся тем, что нам удалось показать, что электронные компоненты телескопа и прочие его системы полностью готовы к запуску. Успешное завершение этих тестов означает, что мы готовы перейти к следующей фазе реализации проекта - запуску James Webb и началу его работы на орбите", - заявила один из соруководителей проекта в Northrop Grumman Дженнифер Лав-Пруитт, чьи слова приводит пресс-служба NASA.

По ее словам, в минувшем феврале James Webb прошел последний цикл наземных проверок, в рамках которых специалисты NASA и Northrop Grumman удостоверились в том, что электронные компоненты обсерватории будут корректно работать после нагрузок, которые она перенесет во время запуска и вывода в космос.

Эти тесты подтвердили, что все четыре научных инструмента James Webb и сам космический аппарат могли корректно функционировать и обмениваться сигналами с наземными радиоприемниками. Еще в прошлом году инженеры проекта провели полный цикл вибрационных и температурных испытаний, подтвердивших полную работоспособность телескопа в космических условиях.

Строящийся телескоп James Webb (James Webb Space Telescope, JWST) призван заменить орбитальную обсерваторию Hubble, которая проработала на орбите уже три десятка лет. Его замена будет обладать составным зеркалом диаметром в 6,5 м, а также более современным набором научных инструментов, которые позволят James Webb впервые получить детальные фотографии экзопланет.

Изначально руководство NASA планировало запустить новый аппарат в 2014 году, однако перерасход средств и ряд технических сложностей несколько раз вынуждали переносить сроки его вывода в космос. В середине июля прошлого года представители космического агентства заявили об очередном переносе запуска с марта на октябрь 2021 года, что связано не только с техническими проблемами, но и с пандемией коронавируса.