ВКС России приняли на сопровождение спутник "Арктика-М" и разгонный блок "Фрегат"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Специалисты Центра контроля космического пространства (ЦККП) ВКС России приняли на сопровождение космический аппарат (КА) "Арктика-М" и разгонный блок (РБ) "Фрегат". Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"После проведения специалистами Центра контроля космического пространства анализа и обработки координатной и некоординатной информации о КА "Арктика-М" и РБ "Фрегат" новые космические объекты приняты на сопровождение наземными средствами контроля космического пространства Космических войск ВКС", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что информация об этих объектах была внесена в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур в 09:55 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутника отделился от третьей ступени ракеты.

Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два спутника, они будут попеременно сменять друг друга на рабочем участке орбиты, расположенном в районе ее апогея. Аппараты обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь. Данные спутники позволят получать обзорное изображение Северной полярной области Земли и прилегающих к ней территорий не реже, чем раз в 15-30 минут.