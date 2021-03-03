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Соловьев заявил, что работы по герметизации трещины в модуле МКС согласуются с NASA

Руководитель полета российского сегмента МКС отметил, что по этой задаче специалисты РКК "Энергия" и NASA работают как слаженный коллектив

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Все ремонтно-восстановительные работы в модуле "Звезда" Международной космической станции (МКС) проходят согласование с коллегами из NASA. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента (РС) МКС Владимир Соловьев.

"Поскольку экипаж выполняет ряд особенно ответственных операций, предусмотренных в рамках этой работы, в том числе ответственных с точки зрения безопасности экипажа и борта, по поручению генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина все действия экипажа и специалистов на Земле поэтапно согласуются с нашими коллегами из NASA", - отметил Соловьев.

По словам руководителя полета РС МКС, по этой задаче специалисты РКК "Энергия" и NASA работают как слаженный коллектив. "Мы предполагаем, что на этой неделе экипаж завершит весь предусмотренный объем работ по ремонту первого обнаруженного места негерметичности", - подчеркнул он.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на этой неделе проводят ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняют под руководством Главной оперативной группы управления РС МКС и привлеченных инженеров РКК "Энергия".

На прошлой неделе в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что космонавты временно изолировали несколько возможных мест утечки воздуха. После этого российские члены экипажа открывали их, исследовали с помощью микроскопа и других приборов и вновь временно герметизировали.

В понедельник специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время переговоров с космонавтами сообщил, что работы по герметизации трещины в промежуточной камере модуля "Звезда" займут пять дней. По краям трещины будут просверлены отверстия, чтобы избежать ее увеличения. Для герметизации будут использованы три слоя герметика.

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