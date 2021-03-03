Запуск прототипа корабля Starship наметили на 3 марта

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Запуск прототипа корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, намечен на среду. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Илон Маск, владелец компании SpaceX.

"Стартовое окно открывается в 09:00 (по времени Восточного побережья США, 17:00 мск - прим. ТАСС)", - написал Маск и уточнил позднее, что пуск намечен "на 3 марта". В изначальном сообщении указывалось, что запуск планируется "завтра" (в четверг).

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Илон Маск 31 августа прошлого года сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. При этом он не исключил, что первые полеты Starship "могут не получиться" в связи с тем, что компания "работает на неизведанной территории".

3 февраля очередной прототип корабля Starship взорвался во время испытаний. Схожими взрывами заканчивались тесты в прошлом году. В августе позапрошлого года прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 м.