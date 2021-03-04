В России стартует проектирование первой со времен СССР миссии на Венеру

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Проектирование межпланетной автоматической станции "Венера-Д" начинается в РФ, сейчас заключаются договоры с исполнителями. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зеленый.

"Начинается техническое проектирование проекта. Состоялось важное совещание руководства РАН и Роскосмоса, мы приняли решения, в частности, о венерианской программе", - сказал Зеленый.

По словам академика РАН, основные контуры российской венерианской программы будут выяснены в ходе проводимого проектирования. Первым этапом исследования планеты будет отправка автоматической межпланетной станции "Венера-Д". В настоящий момент заключаются договоры с исполнителями работ - НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) и ИКИ РАН. Проектирование, предположил Зеленый, займет два года.

"Мы надеемся, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат", - отметил научный руководитель института.

В рамках венерианской программы также планируется решить задачу доставки на Землю грунта со второй от Солнца планеты. Она будет реализована после выполнения программы посадки, исследования образцов и района посадки.

Венерианская программа

В середине мая 2020 года Лев Зеленый сообщал ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал ранее, что Россия планирует, помимо подготовки совместной с США миссии "Венера-Д", отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную. При этом в Роскосмосе подчеркивали, что госкорпорация не отказывается от сотрудничества с США по проекту "Венера-Д", а планирует лишь воздержаться от широкой международной кооперации по этой миссии.