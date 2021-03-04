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SpaceX начала испытательный полет прототипа корабля Starship в Техасе

Специалисты рассчитывают, что корабль в течение нескольких минут поднимется на высоту около 10 км

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX начала в среду испытательный полет прототипа предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship SN10 после экстренной отмены запуска. Трансляция ведется на ее сайте.

Starship стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас) в 18:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск). Специалисты SpaceX рассчитывают, что корабль в течение нескольких минут поднимется на высоту около 10 км, а потом плавно спустится на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Ранее в среду попытка запуска была отменена в экстренном порядке уже после начала работы двигателей. Глава SpaceX Илон Маск уточнил, что причиной этого были неверные настройки, касающиеся тяги двигателей.

Во время двух аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы корабля взорвались при посадке.

Теги
СШАМаск, Илон
Прототип корабля Starship взорвался после посадки в Техасе
Корабль в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км, а потом спустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом
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