Космонавты на МКС вновь останутся без дополнительного выходного в праздник

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), будут работать 8 марта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"8 марта у экипажа обычный рабочий день", - отметили в пресс-службе.

Российские члены экипажа также работали 23 февраля. Они выполняли работы по обслуживанию станции и экспериментам. В День защитника Отечества они продолжили тестирование системы ретрансляции "Луч", позволяющей передавать данные, даже если МКС находится вне зоны прямой видимости.

Ранее в пресс-службе Роструда сообщили, что Международный женский день 8 Марта сократит рабочую неделю до четырех дней. Россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Рыжиков и Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.