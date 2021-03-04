Роскосмос запускает телеканал "Первый космический"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Роскосмос вместе с телекомпанией "Первый ТВЧ" запускают телеканал "Первый космический". Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в четверг.

"Эфирное наполнение "Первого космического" составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства. Старт запланирован на 4 марта 2021 года", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, канал объединит в себе научный подход и доступность повествования. "Главным отличием от телеканалов данной тематики станут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов "Роскосмоса", - пояснили в госкорпорации.