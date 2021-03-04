Марсоход китайской миссии "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марс в мае-июне

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Спускаемый модуль китайской автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марсе в мае-июне этого года. Об этом в четверг в рамках открывшейся в Пекине сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган) сообщил председатель комитета науки и техники Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Бао Вэйминь.

"Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марсе в мае-июне. Кроме этого, в этом году мы начнем строительство космической станции (на орбите Земли - прим. ТАСС)", - приводит Центральное телевидение Китая слова Бао Вэйминя.

По его словам, космическая станция работает в штатном режиме, ее системы уже продемонстрировали эффективность и надежность. "Для успешного выполнения поставленных задач после прибытия "Тяньвэнь-1" к Марсу необходимо провести детальное исследование рельефа в предполагаемом районе посадки на равнине Утопия, а также изучить метеорологические условия в коридоре полета, чтобы избежать попадания в песчаную бурю во время спуска", - уточнил Бао Вэйминь.

"После анализа всех возможных рисков мы планируем совершить посадку в промежутке между маем и июнем и продолжим наши исследования", - резюмировал представитель CASC.

"Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. 10 февраля станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса.

Ожидается, что модуль с марсоходом на борту совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.