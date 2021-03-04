Сильный ветер чуть не помешал запуску "Союза" со спутником "Арктика-М"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что за два часа до запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на прошлой неделе на орбиту спутник "Арктика-М", были сомнения, справится ли ее система управления с нагрузками из-за сильного ветра.

"У нас были сложности, связанные с метеоусловиями: очень низкий и сильный ветер. Часа за два до пуска мы довольно-таки серьезно переживали, потому что ветер был за пределами допуска на высоте до 2 км. Были сомнения, справится ли система управления ракеты-носителя "Союз-2.1б" именно с такой нагрузкой", - сказал Рогозин в новом выпуске программы "Линия генерального".

По словам главы госкорпорации, за час до старта было проведено еще одно тестирование метеообстановки. "Разработчики самой системы управления (НПО Автоматики) и сами ракетчики (РКЦ "Прогресс") сказали, что ресурсы ракеты-носителя позволяют обеспечить этот пуск. Тем не менее волновались до последнего момента", - добавил Рогозин.

Ракета "Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовала с космодрома Байконур 28 февраля в 09:55 мск. Примерно через девять минут после пуска головной блок в составе "Фрегата" и спутника отделился от третьей ступени ракеты. Выведение на рабочую орбиту заняло более двух часов.