Байден поблагодарил NASA за восстановление "американского духа"

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поблагодарил в четверг специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), участвовавших в операции по посадке марсохода Perseverance ("Настойчивость") на Марс, отметив, что те восстановили уверенность среди американцев. Подробности телефонного разговора Байдена с сотрудниками NASA приводит пресс-пул Белого дома.

"Вы восстановили уверенность среди американцев. Потому что они начали задаваться вопросами, остаемся ли мы той страной, что были раньше, - сказал президент. - То, что вы сделали, невероятно".

По мнению президента, NASA восстановили "американский дух". "Мы можем посадить марсоход. Можем победить пандемию. С помощью науки и надежды нет таких трудностей, с которыми бы мы не справились", - отметил Байден.

Марсоход Perseverance 18 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что их в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Красной планеты. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.