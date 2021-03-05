Космонавт на МКС установит накладку на трещину в модуле 5 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Космонавт Сергей Рыжиков, который находится на борту Международной космической станции (МКС), нанесет третий слой герметика и установит накладку на первую трещину в модуле "Звезда". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Сегодня российский экипаж МКС в рамках работ по устранению негерметичности в модуле "Звезда" выполнит ряд ремонтно-восстановительных работ. <...> Космонавт Сергей Рыжиков подготовит поверхность перед нанесением третьего слоя герметика, нанесет герметик и установит накладку на предполагаемое место негерметичности на корпусе", - отметили в пресс-службе.

Работы проводятся под руководством специалистов Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС.

Космонавты Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на этой неделе проводят ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняют под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и привлеченных инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовываются со специалистами NASA.

На прошлой неделе в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что космонавты временно изолировали несколько возможных мест утечки воздуха. После этого российские члены экипажа открывали их, исследовали с помощью микроскопа и других приборов и вновь временно герметизировали. Работы по герметизации второй трещины начнутся 8-9 марта.