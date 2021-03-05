NASA подняло цены на услуги по доставке грузов на МКС почти в семь раз

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) почти в семь раз подняло цены на коммерческие услуги по доставке грузов на Международную космическую станцию (МКС) и их возвращению на Землю. Об этом в четверг сообщил интернет-портал SpaceNews.

По его данным, в управлении считают, что новая стоимость услуг "отражает полное возмещение стоимости ресурсов NASA". Согласно информации космического агентства, соответствующее решение основано на "обсуждениях с заинтересованными сторонами, на текущем развитии рынка и ожидании новых коммерческих организаций, предоставляющих аналогичные услуги".

Как указывает интернет-портал, стоимость доставки 1 кг груза коммерческих компаний на МКС возросла с $3 тыс. до $20 тыс., а возвращение на Землю 1 кг - с $6 тыс. до $40 тыс. Час работы астронавта на МКС для коммерческих организаций оценивается в $130 тыс. Ранее эта услуга стоила $17,5 тыс.