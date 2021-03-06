"Прогресс МС-16" доставил для астронавта NASA четыре контейнера с российскими блюдами

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16" доставил на МКС четыре бонусных контейнера с российскими блюдами для астронавта NASA Кэтлин Рубинс. Об этом сообщает журнал "Русский космос" (журнал Роскосмоса).

"Для астронавта NASA Кэтлин Рубинс прибыли четыре бонусных контейнера с российскими блюдами, которые ей понравились во время дегустации в ЦПК (Центре подготовки космонавтов)", - говорится в материале.

Рубинс сможет попробовать суп, баклажанную икру, щуку в томатном соусе, мясо цыплят с рисом, печенье "Русское", ржаной хлеб и компот.

"Прогресс МС-16" был запущен с космодрома Байконур 15 февраля. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако в процессе космонавтам пришлось перейти в телеоператорный режим управления, когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, это потребовалось из-за отклонения от оси причаливания.

Грузовой корабль также доставил на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Кроме того, на станцию доставлен ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины и микроскоп для ее исследования.