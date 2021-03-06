Специалисты ESA проведут дополнительные испытания ракет Vega перед следующими пусками

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Европейские специалисты планируют провести дополнительные испытания ракет-носителей Vega перед следующими двумя пусками. Об этом сообщил глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ESA) в России Рене Пишель.

"При подготовке двух следующих пусков ракеты-носителя Vega будут проведены дополнительные инспекции и испытания", - сказал Пишель в интервью журналу "Русский космос".

По словам главы представительства, такое решение было принято из-за аварии, произошедшей во время запуска в ноябре 2020 года. "Независимая комиссия по расследованию причин аварии, созданная ESA и Arianespace, выяснила, что отказ при запуске был вызван изменением схемы электрических соединений разгонного блока Avum, что повлекло за собой отклонение от траектории", - пояснил он.

Пишель уточнил, что сборка ракеты на космодроме была проведена с нарушениями. "Это означает, что изменение траектории никоим образом не связано с качеством ракеты-носителя и элементов ее конструкции. Следовательно, в данном случае нет проблем с украинским или каким-либо другим изготовителем", - добавил глава представительства.

17 ноября прошлого года ракета Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли была запущена с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Как сообщили в Arianespace, спустя восемь минут после старта, когда сработало зажигание двигателя верхней ступени Avum, было обнаружено отклонение от траектории, что повлекло за собой прекращение полета.