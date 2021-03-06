Рогозин поблагодарил США за "пинок" для оптимизации цен на пусковые услуги Роскосмоса

"Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело - в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса. И за это нужно партнерам сказать спасибо", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Так глава Роскосмоса отреагировал на новость о повышении стоимости пусковых услуг по доставке грузов на Международную космическую станцию и их возвращению на Землю. "Особенно примечательна эта фраза "прошлая ценовая политика была направлена на "стимулирование рынка". Когда рынок "отстимулировали", т.е. зачистили от всех неамериканских конкурентов, тогда можно вновь поднять цены до почти естественного уровня (при этом государственная субсидия все равно сохраняется)", - добавил Рогозин.

Ранее портал SpaceNews сообщил, что NASA почти в семь раз подняло цены на коммерческие услуги по доставке грузов на МКС и их возвращению на Землю. Как указывает интернет-портал, стоимость доставки 1 кг груза коммерческих компаний на МКС возросла с $3 тыс. до $20 тыс., а возвращение на Землю 1 кг - с $6 тыс. до $40 тыс. В управлении считают, что новая стоимость услуг "отражает полное возмещение стоимости ресурсов NASA". Согласно информации космического агентства, соответствующее решение основано на "обсуждениях с заинтересованными сторонами, на текущем развитии рынка и ожидании новых коммерческих организаций, предоставляющих аналогичные услуги".