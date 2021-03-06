Запуск следующего российского грузового корабля "Прогресс" к МКС наметили на 30 июня

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Роскосмос планирует запустить транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" 30 июня, сообщает журнал госкорпорации "Русский космос".

"Запуск грузового корабля "Прогресс МС-17" перенесен с 29 марта на 30 июня. Он прибудет на МКС уже во время следующей, 65-й экспедиции", - говорится в сообщении.

Из-за переноса сроков запуска изменился план доставки научной аппаратуры на борт МКС. "Оборудование для экспериментов "Биодеградация", "Асептик", "Каскад" и "Фотобиореактор" было доставлено раньше графика на корабле "Прогресс МС-16" 17 февраля. А матчасть для научных работ "Микровир", "МСК-2" и "Биополимер" отправится на МКС пилотируемым кораблем "Союз МС-18" в апреле", - уточняется в материале.

Предыдущий "Прогресс" был запущен к МКС 15 февраля и пристыковался к станции 17 февраля. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако в процессе космонавтам пришлось перейти в телеоператорный режим управления (ТОРУ), когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля.

Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, это потребовалось из-за отклонения от оси причаливания.