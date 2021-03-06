Космонавты нанесут слой герметика в рамках работ по устранению трещины в модуле "Звезда"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков нанесут еще один слой герметика в рамках работ по герметизации трещины в модуле "Звезда" Международной космической станции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос).

"Сегодня в рамках работ по устранению негерметичности в модуле Звезда российский экипаж МКС под руководством специалистов Главной оперативной группы управления РС (российского сегмента) МКС откроет люк ПрК (переходной камеры) и нанесет слой герметика с торца установленной ранее накладки", - отметили в пресс-службе.

Космонавты Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на этой неделе проводят ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где ранее была обнаружена трещина и ряд возможных мест негерметичности. Все действия российские члены экипажа выполняют под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и привлеченных инженеров РКК "Энергия". Все работы по поручению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина согласовываются со специалистами NASA.

Накануне космонавт Сергей Рыжиков нанес третий слой герметика и установил накладку на первую трещину в модуле "Звезда". Работы по герметизации второй трещины начнутся 8-9 марта.