МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил создание ракеты-носителя среднего класса "Ангара-А3".

"Что касается "Ангары-А3", ее производство возможно, но не очевидно, ведь в этом классе (полутяжелом) скоро появится "Союз-5" грузоподъемностью 17 тонн", - написал Рогозин в Facebook.

В апреле 2019 года Рогозин во время пресс-конференции сообщил, что Роскосмос никогда не занимался работами по созданию средней ракеты "Ангара-А3". Ранее сообщалось о проектировании в России средней ракеты "Ангара-А3", однако 1 апреля 2019 года Рогозин объявил, что ее не будут создавать, поскольку разрабатывается аналогичный ей по грузоподъемности носитель "Союз-5".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.