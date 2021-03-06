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Космодром Восточный
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Строительство инфраструктуры для пилотируемых пусков с Восточного начнется в 2025 году

На этот год также запланирован запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата "Луна-27"
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Роскосмос планирует начать строительство инфраструктуры под пилотируемые пуски с космодрома Восточный в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС в субботу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"2025 год - запуск тяжелого посадочного исследовательского аппарата "Луна-27", первый полет "Орла" с экипажем, развертывание пилотируемой инфраструктуры на Восточном", - отметил Рогозин.

В июле 2020 года заместитель генерального директора Роскосмоса по капитальному строительству Юрий Росляк сообщил в интервью ТАСС, что проектирование наземной инфраструктуры, предназначенной для запуска космонавтов с космодрома Восточный, стартует в начале 2021 года. Перечень объектов наземной космической инфраструктуры для обеспечения выполнения пилотируемых программ был сформирован в 2018 году.

Теги
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