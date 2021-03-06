Рогозин рассказал о планах на ближайшие годы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Около 10 запусков британских спутников связи OneWeb на ракетах "Союз", запуск многофункционального лабораторного модуля "Наука", возобновление лунной программы и другие запуски запланированы в текущем году. Об этом сообщил в субботу ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"2021 - запуск МЛМ (многофункционального лабораторного модуля "Наука") и Узлового модуля к МКС, запуск "Луны-25" с европейским Пилот-Д, пуск 2 РН (ракет-носителей) "Ангара", пуск "Союза" с космическими туристами, около 10 пусков OneWeb каждый с 36 КА (и это не считая федеральных и других коммерческих пусков, а также пусков по пилотируемой программе)", - рассказал Рогозин.

В следующем году, напомнил глава Роскосмоса, ожидается запуск российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" и завершение строительства Национального космического центра, где будут работать 20 тыс. инженеров.

В 2023 году, по словам Рогозина, стартуют летные испытания "Ангары" со стартовой площадки на космодроме Восточный, ракеты-носителя "Союз-5", нового пилотируемого корабля "Орел", также планируется ввод в эксплуатацию серийного производства ракет "Ангара" в Омске.

"2024 - запуск НЭМ (научно-энергетического модуля) к МКС, запуск ППТК (перспективного пилотируемого транспортного корабля) "Орел" со стыковкой с МКС, начало горячих испытаний новых метановых двигателей в КБХА, запуск орбитальной "Луны-26", - добавил Рогозин.

Дальнейшие исследования Луны продолжатся при помощи тяжелого посадочного исследовательского аппарата "Луна-27". Его запуск намечен на 2025 год. В том же году корабль "Орел" впервые полетит с экипажем.

"И это в крупную клетку, к которой следует добавить развертывание работ по ракете сверхтяжёлого класса, начало лётных испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" и развертывание ее боевой инфраструктуры, запуск программы "Сфера", начало летных испытаний РН Амур с возвращаемой многоразовой ступенью, испытания водородных двигателей", - сказал Рогозин.

Уже в 2028 году Роскосмос планирует отправить в облёт Луны космонавтов. Среди научных задач - запуск миссии на Венеру в 2029 году, а также запуск "Спектра-УФ" и "Спектра-М".