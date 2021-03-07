В Роскосмосе обсуждают конфигурацию и орбиту новой орбитальной станции

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Конфигурация и орбита новой орбитальной станции, разрабатываемой в России, обсуждаются в настоящее время в Роскосмосе. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Ее нужно затапливать". Что будет с МКС и какой будет новая российская орбитальная станция

"Обсуждаем конфигурацию и орбиту новой станции", - написал Рогозин на своей странице в Facebook в ответ на вопрос одного из пользователей, есть ли планы по разработке базового блока станции.

В ноябре в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовит предложения по новой орбитальной станции, которые будут рассмотрены научно-техническим советом госкорпорации, а затем переданы в правительство РФ.

В январе Рогозин высказал мнение, что новая орбитальная станция, скорее всего, будет посещаемой, а не обитаемой. По его словам, это снизит расходы на ее эксплуатацию. Глава Роскосмоса отметил, что экипаж будет сосредоточен на решении конкретных задач, а его постоянное присутствие может быть оправдано только регулярной загрузкой станции задачами.